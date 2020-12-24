Общественный транспорт региона ждет глобальное обновление. Об этом губернатор Челябинской области Алексей Текслер сообщил в четверг, 24 декабря, на большой пресс-конференции по итогам 2020 года.— Проблема общественного транспорта застарелая. Но на фоне горящих ПАЗиков она вызывает особые эмоции. Работа по приобретению нового транспорта в Челябинске, Златоусте и Миассе не велась десятилетиями.В этом году обновление общественного транспорта коснулось ряда городов. Для Челябинска, в частности, приобрели 102 новых автобуса на газомоторном топливе.Губернатор считает необходимым создать единую транспортную сеть в рамках Челябинской агломерации, чтобы жители Копейска и Сосновского района могли по одному билету добираться на работу.— Сейчас идет ее обсуждение, — сказал Алексей Текслер. — Думаю, в следующем году будет прорыв. Это один из приоритетов, на который я обращаю внимание. Часть маршрутных перевозок останется у частников, и общественный транспорт не будет монополизирован государством. Но будет требование для перевозчиков использовать новый экологичный транспорт.Самые важные моменты пресс-конференции губернатора Челябинской области Алексея Текслера, читайте в нашей онлайн-трансляции.К ЧИТАТЕЛЯМПрисылайте сообщения в соцсетях ВКонтакте, Facebook, Одноклассники.Также у нас есть канал на Яндекс.Дзен!Viber/WhatsApp: +7-908-0-953-953Почта: kpchel@phkp.ru