В Челябинске сегодня стартует чемпионат России по фигурному катанию.— Слава о высоком уровне организации соревнований обычно бежит впереди нас, не сомневаемся, что все пройдет на ура. Впрочем, для чиновников Минспорта (и правительства региона в целом) это все равно экзамен на прочность и сдать его надо при любом раскладе, — отмечают авторы городского телеграм-канала «Челябушка». — А расклад, к сожалению, не самый благоприятный — спортивное первенство проводят в разгар пандемии ковида. Влияние, конечно, чувствуется, приняты беспрецедентные меры санитарной безопасности. Так, фигуристов, тренеров, официальных лиц и приглашенных гостей заселили в один отель и кроме них в период соревнований там никто проживать не будет. Трибуны заполнят лишь на 35%, участников турнира ограничат в общении со СМИ. Тем не менее, и церемонии торжественные в сценарии есть, и сенсаций мир фигурного катания ждет.Корреспондент «КП-Челябинск» побывал на закрытой жеребьевке номеров участников Чемпионата России по фигурному катанию и сделал яркий фоторепортаж.