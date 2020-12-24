Микрокредитную компанию «Финпром» (коммерческое название «Удобные деньги») оштрафовали на 20 тысяч рублей за навязчивые звонки с угрозами в адрес жителя Магнитогорска. Еще год назад мужчину признали банкротом, но компания все равно пыталась стрясти с него долг.Микрозайм житель Магнитогорска оформил в ноябре 2018 года, в 2019 году его признали банкротом. Но для сотрудников МКК это обстоятельство, как выяснилось, ровным счетом ничего не значило. Супруга мужчины обратилась за помощью к судебным приставам.— Женщина сообщила, что на ее телефон в январе и марте 2020 года многократно поступали звонки с неизвестных ей номеров. Звонивший в грубой, агрессивной и оскорбительной форме требовал возврата денег. Аналогичные звонки поступали не только ей, но и ее родственникам. Жена должника каждый раз пыталась объяснить, что супруг признан банкротом, но в ответ слышала лишь оскорбления и угрозы. Испытывая тревогу по поводу звонков, женщина каждый такой разговор записывала, что оказало немаловажную помощь в рассмотрении обращения, — сообщили в пресс-службе УФССП по Челябинской области.При рассмотрении обращения «Финпром» пыталась увести должностных лиц по ложному следу — якобы взысканием занималась другая компания по агентскому договору. Информация подтвердилась лишь частично — договор действовал всего два месяца.В итоге суд признал нарушения закона: угрозы, взыскание компанией, которая не имеет на это права, а также частые звонки (разрешено не чаще двух раз в неделю). Компании назначен штраф 20 тысяч рублей.К ЧИТАТЕЛЯМПрисылайте сообщения в соцсетях ВКонтакте, Facebook, Одноклассники.Также у нас есть канал на Яндекс.Дзен!Viber/WhatsApp: +7-908-0-953-953Почта: kpchel@phkp.ru