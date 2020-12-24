Сегодня на итоговой пресс-конференции губернатор Челябинской области Алексей Текслер заявил о перестановках в Правительстве региона. Изменения коснутся министерств строительства и инфраструктуры, спорта, а также транспорта и дорожного строительства.— Министр строительства Виктор Тупикин уйдет со своего поста, а также министр спорта Леонид Одер, — заявил Алексей Текслер. — Что касается министерства транспорта, там уйдет первый заместитель Александр Филиппов.Виктор Тупикин является министром аж с 2009 года, когда губернатором был еще Петр Сумин, а Леонид Одер — с сентября прошлого года. До этого он был исполняющим обязанности министра спорта, когда предыдущий, Юрий Серебренников, находился под следствием.Прямую онлайн-трансляцию пресс-конференции губернатора Челябинской области Алексея Текслера вы можете посмотреть на нашем сайте.К ЧИТАТЕЛЯМПрисылайте сообщения в соцсетях ВКонтакте, Facebook, Одноклассники.Также у нас есть канал на Яндекс.Дзен!Viber/WhatsApp: +7-908-0-953-953Почта: kpchel@phkp.ru