Инвестор конгресс-холла «Таганай» в Челябинске сильно подвел правительство области со сроками. Но губернатор Алексей Текслер надеется, что здание все-таки достроят. Об этом глава региона заявил в четверг, 24 декабря, на большой пресс-конференции по итогам 2020 года.— «Таганай» — частный объект. Как конгресс-холл он был вынужденным. Подрядчик нас сильно подвел. По нему было самое большое количество вопросов у оргкомитета проведения саммитов, когда мы рассматривали здание для их проведения. Стройка там продолжается. Надеюсь, что объект будет достроен. У меня большое количество вопросов к инвестору. Мне частник несколько раз обещал достроить объект и каждый раз срывал сроки.В Челябинске также достоят конгресс-холл «Крылья» и будут регистрировать в нем браки. Как еще планируют использовать здание, «шагающее» с одного берега реки Миасс на другой, читайте в материале и нашей онлайн-трансляции.К ЧИТАТЕЛЯМПрисылайте сообщения в соцсетях ВКонтакте, Facebook, Одноклассники.Также у нас есть канал на Яндекс.Дзен!Viber/WhatsApp: +7-908-0-953-953Почта: kpchel@phkp.ru