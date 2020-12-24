Сегодня на пресс-конференции губернатор Челябинской области Алексей Текслер анонсировал второй этап строительства инфекционной больницы. Осуществить задуманное планируют в 2021 году.— В дополнение к новой инфекционной больнице, которую мы построили, планируем сделать еще 250 коек, — рассказал губернатор Алексей Текслер.Также он подчеркнул, что в грядущем году будет уделено особое внимание борьбе с пандемией. Напомним, в этом году в Челябинске появилась новая инфекционная больница, на строительство которой потребовалась меньше трех месяцев.Прямую онлайн-трансляцию пресс-конференции губернатора Челябинской области Алексея Текслера вы можете посмотреть на нашем сайте.К ЧИТАТЕЛЯМПрисылайте сообщения в соцсетях ВКонтакте, Facebook, Одноклассники.Также у нас есть канал на Яндекс.Дзен!Viber/WhatsApp: +7-908-0-953-953Почта: kpchel@phkp.ru