На итоговой пресс-конференции в четверг, 24 декабря, журналисты спросили Алексея Текслера, когда в Челябинскую область вернутся прямые выборы мэра. Этот вопрос давно волнует южноуральцев. Глава региона ответил, что прямые выборы — это не панацея.— Уверен, мы к этому придем. Это вопрос зрелости общества. Масса примеров, когда на прямых выборах избирались популисты, которые не умеют управлять, и это приводило к проблемам, и есть обратные примеры — выборы успешных глав по нынешней системе. Вопрос в качестве управления, — ответил Алексей Текслер.Ранее губернатор заявил о кадровых перестановках в правительстве. Посты покинут министр строительства Виктор Тупикин, министр спорта Леонид Одер. В министерстве транспорта уйдет первый заместитель Александр Филиппов.К ЧИТАТЕЛЯМПрисылайте сообщения в соцсетях ВКонтакте, Facebook, Одноклассники.Также у нас есть канал на Яндекс.Дзен!Viber/WhatsApp: +7-908-0-953-953Почта: kpchel@phkp.ru