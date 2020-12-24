В Петухово Курганской области поставили елку, украшенную сладостями и новогодними игрушками. Местные дети с удовольствием приходят полакомиться баранками и шоколадками.— Местный предприниматель Татьяна Филкова организовала коллег и начался сбор сладостей. Ежедневно угощения для детворы обновляются, к акции подключаются новые предприниматели и общественники — всего более 60 человек, — сообщили в правительстве Курганской области.Вкусные украшения будут обновляться на елочке каждый день до конца года, а 30 декабря на площади города Петухово Дед Мороз и Снегурочка будут дарить детям сладкие подарки. Помимо «вкусной» елки местные бизнесмены решили купить развивающие игры для детей с ограниченными возможностями здоровья.К ЧИТАТЕЛЯМПрисылайте сообщения в соцсетях ВКонтакте, Facebook, Одноклассники.Также у нас есть канал на Яндекс.Дзен!Viber/WhatsApp: +7-908-0-953-953Почта: kpchel@phkp.ru