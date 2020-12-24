Сегодня на пресс-конференции губернатор Челябинской области Алексей Текслер рассказал о преимуществах фонда поддержки спорта. Через него будут прогонять миллиардные суммы, финансовую поддержку получит и ХК «Трактор». По словам главы региона, финансирование стало более прозрачным, чем раньше, а найти ответственного, в случае возникших проблем, стало проще.— Создание спортивных фондов — это шаг в сторону чистоты и прозрачности, — заявил Текслер. — Раньше деньги проходили через кучу этапов, и крайнего найти было тяжело, А через спортивный фонд средства будут направляться на финансирование профессионального спорта.В качестве успешного примера он привел финансирование частного волейбольного клуба «Метар».Прямую онлайн-трансляцию пресс-конференции губернатора Челябинской области Алексея Текслера вы можете посмотреть на нашем сайте.К ЧИТАТЕЛЯМПрисылайте сообщения в соцсетях ВКонтакте, Facebook, Одноклассники.Также у нас есть канал на Яндекс.Дзен!Viber/WhatsApp: +7-908-0-953-953Почта: kpchel@phkp.ru