Челябинский областной суд рассмотрел аппеляцию 19-летней девушки, насмерть сбившей полицейского на мотоцикле, и снизил срок тюремного заключения на один месяц, а также сократил на месяц запрет на управление автомобилем.— Областной суд сегодня снизил срок основного наказания в виде лишения свободы до 1 года 5 месяцев, а дополнительного в виде лишения водительских прав — до 2 лет 5 месяцев, — сообщили в пресс-службе облсуда.Ранее Тракторозаводский районный суд признал девушку виновной в нарушении ПДД, повлекшем по неосторожности смерть человека (ч. 3 ст. 264 УК РФ) и назначил наказание в виде лишение свободы сроком на 1,5 года в колонии-поселении, лишением водительских прав на 2,5 года. Кроме того, виновную обязали выплатить 2,4 млн рублей вдове и детям погибшего.Напомним, трагедия произошла ночью 12 августа на улице Литейной в Чурилово. Девушка, управлявшая Hyundai Solaris, не рассчитала расстояние и врезалась в полицейского на мотоцикле. В результате столкновения умер 40-летний инспектор ГИБДД.К ЧИТАТЕЛЯМПрисылайте сообщения в соцсетях ВКонтакте, Facebook, Одноклассники.Также у нас есть канал на Яндекс.Дзен!Viber/WhatsApp: +7-908-0-953-953Почта: kpchel@phkp.ru