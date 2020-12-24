Двумя днями ранее челябинцы в Екатеринбурге с минимальными счетом 3:2 переиграли местный «Автомобилист». А сегодня, 24 декабря, в гостях с таким же счетом 3:2 одержал победу над «Нефтехимиком».Двумя голами в составе «Трактора» отметился шведский легионер «Медведей» Понтус Оберг. Скандинав открыл счет в матче на пятой минуте. Хозяева сравняли счет. Но во втором периоде Оберг оформил дубль и снова вывел «Трактор» вперед — 2:1. В середине третьего отрезка матча Косов сделал счет 3:1.За пару минут до сирены хозяева сменили вратаря на шестого полевого игрока, сумели сократить счет. Но «Трактор» победу не упустил.26 января черно-белые в Подмосковье сыграют с «Куньлунем», а 28-го там же с «Авангардом».К ЧИТАТЕЛЯМПрисылайте сообщения в соцсетях ВКонтакте, Facebook, Одноклассники.Также у нас есть канал на Яндекс.Дзен!Viber/WhatsApp: +7-908-0-953-953Почта: kpchel@phkp.ru