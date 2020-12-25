Дорожники отчитались о проделанной за ночь работе по уборке дорог Челябинска. Как сообщили в комитете дорожного хозяйства города, с 24 на 25 декабря рабочие вывезли с улиц 454 тонны снега.— Сегодня ночью в Челябинске снег с дорог и тротуаров убирали 58 рабочих и 143 машины, — рассказали в комитете дорожного хозяйства Челябинска. — Проводили механизированную и ручную очистку улиц, остановок общественного транспорта, тротуаров и прилотковой части от снега, подсыпали опасные участки для предотвращения образования гололеда.В этом году в администрации Челябинска пересмотрели отношение к содержанию дорог. Порядок наводят на улицах теперь наводят пять подрядчиков. Днем работа продолжится.Автомобилистов предупреждают о возможных сложностях проезда на пересечении улиц Новороссийская с Днепровской. Там сейчас не работает светофор. Устранение проблемы занимаются специалисты.— Плановые отключения светофоров сегодня не предусмотрены, — добавили в комитете дорожного хозяйства Челябинска.К ЧИТАТЕЛЯМПрисылайте сообщения в соцсетях ВКонтакте, Facebook, Одноклассники.Также у нас есть канал на Яндекс.Дзен!Viber/WhatsApp: +7-908-0-953-953Почта: kpchel@phkp.ru