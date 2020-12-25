В Челябинской области в заключительные выходные уходящего года, 26 и 27 декабря, обойдется без снегопадов, но в ночные часы будет достаточно холодно — столбики термометров могут опуститься до -25 °С.В регионе, по данным гидрометцентра, будет ветрено, в воскресенье возможны порывы до 14 метров в секунду. Сегодня днем облачно с прояснением, местами небольшой снег. В отдельных районах изморозь, на дорогах гололедица, температура воздуха -11… -16 °С, на юге Челябинской области — до - 6 °С.В выходные осадки не прогнозируют, но небольшой снег возможен ночью в воскресенье, 27 декабря. Ночи в регионе будут достаточно морозными. В субботу в темное время суток столбики термометров опустятся до -15… -20 °С, а при прояснении до -25 °С, но днем воздух прогреется до -8… -13 °С.В воскресенье днем -13… -18 °С, при прояснении до -23 °С, днем — -3… -8 °С , в низинах до -11 °С.В Челябинске сегодня облачно с прояснением, возможен небольшой снег. Температура воздуха днем -11… -13 °С, северо-восточный с переходом на юго-восточный ветер скоростью 3-8 метров в секунду.В выходные будет бесснежная погода. В субботу ночью -20… -22 °С, днем — -10… -12 °С. В воскресенье будет теплее, но ветренее: -15... -17 °С ночью и -5.. -7 °С днем, ветер южный 4-9 метров в секунду, днем порывы до 14.Ранее мы изучали сайты с погодой, чтобы посмотреть, не растает ли Снегурочка к Новому году, какой будет новогодняя ночь, да и в целом зима.К ЧИТАТЕЛЯМПрисылайте сообщения в соцсетях ВКонтакте, Facebook, Одноклассники.Также у нас есть канал на Яндекс.Дзен!Viber/WhatsApp: +7-908-0-953-953Почта: kpchel@phkp.ru