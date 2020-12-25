В пятницу, 25 декабря, авиакомпания UVT Aero отменила рейс из Нового Уренгоя в Челябинск и обратно. Как уточнили в пресс-службе челябинского авиапредприятия, борт не смог вылететь из-за погодных условий — низких температур и метели.Если верить сервису «Яндекс.Погода», сейчас Новом Уренгое -46 мороза, ощущается как -51. Ветер 1,8 м/с. Непогода бушует в Новом Уренгое уже не сколько дней. Ранее наши коллеги КП-Пермь сообщили о задержке рейса из столицы Прикамья на сутки.Жителей Челябинска погода тоже не балует. Прогноз погоды на выходные, — в нашем материале.К ЧИТАТЕЛЯМПрисылайте сообщения в соцсетях ВКонтакте, Facebook, Одноклассники.Также у нас есть канал на Яндекс.Дзен!Viber/WhatsApp: +7-908-0-953-953Почта: kpchel@phkp.ru