Государственному историческому музею Южного Урала передали на хранение капсулу времени с посланиями тем, кто будет отмечать 100-летие Победы в 2045 году. Это финальное событие в череде мероприятий в рамках Года памяти и славы в Челябинской области.По словам председателя областного совета ветеранов Анатолия Суркова, поступило 1500 писем в будущее. Их написали школьники, студенты, представители религиозных, научных, культурных организаций и чиновники. Но послания продолжают поступать, поэтому запечатают капсулу 17 января 2021 года — в День рождения Челябинской области.Туба размером с артиллерийский снаряд уже ломится от писем. Самое необычное — на флешке — от челябинской епархии. На электронном носителе записан фильм о челябинском священнике — герое Великой Отечественной войны и список всех священнослужителей, сделавших вклад в Победу на фронте и в тылу.— Будучи самой консервативной организацией, мы неожиданно оказались наиболее продвинутыми в техническом плане, — пошутил секретарь Челябинской епархии отец Игорь Шестаков.Свою лепту в коллективное послание людям 2045 года внес и Исторический музей. Как сообщила заведующая отделом по связям с общественностью учреждения Любовь Яржемская, это видеоматериалы, подготовленные в рамках работы над большим выставочным проектом «Одна на всех Победа!».Принимая капсулу на хранение, директор музея Владимир Богдановский пообещал, что она не будет 25 лет лежать мертвым грузом, а займет достойное место в экспозиции и будет включена в экскурсионные программы.К ЧИТАТЕЛЯМПрисылайте сообщения в соцсетях ВКонтакте, Facebook, Одноклассники.Также у нас есть канал на Яндекс.Дзен!Viber/WhatsApp: +7-908-0-953-953Почта: kpchel@phkp.ru