Челябинское УФАС проверит, насколько закономерно магнитогорская компания использовала фотографию британской актрисы Кейт Бекинсейл в рекламе своих услуг. Фотографию грузовика с рекламным баннером, где красуется девушка, она разместила у себя в Instagram.— Мы изучим данную рекламу на соответствие требованиям рекламного законодательства, — пояснили в УФАС.Напомним, по Закону о рекламе запрещено использовать в рекламе чьи-либо рекомендации, если они не соответствуют действительности.Кейт Бекинсейл выложила в свой Instagram фотографию, сделанную в Магнитогорске. И в шутку заявила, что решила открыть свой бизнес на Урале.— В связи с событиями последней недели (новый штамм коронавируса в Великобритании), я открыла свой бизнес видеонаблюдения на Урале, — написала актриса под фотографией.Журналист КП-Челябинск позвонил по номеру телефона, указанному на баннере. Там рассказали, что не знали о такой фотографии и заявили, что вообще не размещают рекламу по городу.— У нас в наличии вообще нет грузовиков, да и рекламу мы по городу не размещаем, насколько я знаю, — рассказала КП-Челябинск сотрудница компании. — У нас была только звуковая реклама на хоккее, а баннеров никаких нет. Есть только вывеска.К ЧИТАТЕЛЯМПрисылайте сообщения в соцсетях ВКонтакте, Facebook, Одноклассники.Также у нас есть канал на Яндекс.Дзен!Viber/WhatsApp: +7-908-0-953-953Почта: kpchel@phkp.ru