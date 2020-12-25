Сегодня, 25 декабря, в Челябинске на Чемпионате России по фигурному катанию 2021 выступят женщины с короткой программой, мужчины с произвольной, танцевальные пары выступят так же с произвольной программой.РАСПИСАНИЕ на 25.12.2020 (пятница) - время челябинское:13.30 — 15.55 Танцы на льду, произвольный танец16.15 — 19.00 Мужчины, произвольная программа19.20 — 21.45 Женщины, короткая программаЧИТАЙТЕ ТАКЖЕЦеремония открытия Чемпионата России по фигурному катанию 2021: зрители в фирменных масках и лошади на льду. Смотрим атмосферный фоторепортаж.Результаты после короткой программы у мужчин (подробнее).Как прошла жеребьевка стартовых номеров: фигуристки в откровенных платьях и колкие реплики Татьяны Тарасовой (фото нарядов спортсменок, от которых у вас отвиснет челюсть).Открытие состоится 24 декабря. Главный организатор церемонии Диана Малышева приоткрыла тайны шоу в эфире радио «Комсомольская правда».Для участников и тренеров чемпионата России 2020 по фигурному катанию освободили целый отель в Челябинске (подробнее).К ЧИТАТЕЛЯМПрисылайте сообщения в соцсетях ВКонтакте, Facebook, Одноклассники.Также у нас есть канал на Яндекс.Дзен!Viber/WhatsApp: +7-908-0-953-953Почта: kpchel@phkp.ru