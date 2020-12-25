В Челябинской области за сутки зарегистрировали 314 новых случаев коронавируса. Среди зараженных — двое детей. С начала пандемии число заболевших достигло 34 275. Об этом в пятницу, 25 декабря, сообщили в региональном Министерстве здравоохранения.Скончались 15 человек. У всех был диагностирован COVID-19, но непосредственно от него скончались девять пациентов. Причиной смерти остальных стали другие заболевания.Больничные палаты при этом покинули 93 пациента, а с начала пандемии число выздоровевших от коронавируса составило 21 211 человек. Под присмотром врачей остаются 11 809 зараженных.От COVID-19 скончались пять мужчин (53, 57, 72, двоим было по 75 лет) и четыре женщины (81, 82, 85 и 86 лет).К смерти остальных пациентов с коронавирусом привели хронические заболевания:— сахарный диабет, гипертоническая болезнь — женщина, 88 лет;— диффузный атеросклеротический кардиосклероз, гипертоническая болезнь — мужчина, 66 лет;— сахарный диабет, прогрессирующая дыхательная недостаточность — женщина, 63 года;— мелкоочаговый кардиосклероз, гипертоническая болезнь — женщина, 84 года;— инфаркт головного мозга, сахарный диабет — женщина, 83 года;— гипертрофический стеноз, хроническая сердечная недостаточность —пациентка, 68 лет.В Челябинской области режим повышенной готовности действует до 27 декабря, а барам и ресторанам запрещено проводить корпоративы.Зараженных в регионе становится все больше, и врачи чаще наблюдают внелегочные проявления инфекции. Специалисты рассказали, по каким органам и системам бьет коронавирус.К ЧИТАТЕЛЯМПрисылайте сообщения в соцсетях ВКонтакте, Facebook, Одноклассники.Также у нас есть канал на Яндекс.Дзен!Viber/WhatsApp: +7-908-0-953-953Почта: kpchel@phkp.ru