273 млн рублей в год — такую сумму тратит хоккейный клуб «Трактор» на зарплату топовым легионерам Нику Бэйлену (55 млн), Томашу Гике (45 млн), Лукашу Седлаку (45 млн), Лоуренсу Пилуту (45 млн), Понтусу Обергу (45 млн), Роману Виллу (38 млн). Но по сравнению с другими клубами это не так много.«Спорт-Экспресс» составил рейтинг клубов КХЛ по расходам на зарплаты иностранных игроков.На первом месте наши соседи — уфимский «Салават Юлаев» (380 млн). Екатеринбургский «Автомобилист» на пятом месте (313 млн) и следом за ним идет «Трактор» с 273 млн. Магнитогорский «Металлург» на 12 месте — 154 млн. Меньше всех тратит ХК «Сочи» — 68 млн.МЕЖДУ ТЕМВ Челябинске создали Фонд поддержки спорта, через который будут перегонять миллиардные траты на команды. На пресс-конференции по итогам года губернатор Алексей Текслер заявил, что так финансирование станет более прозрачным, чем раньше, а найти ответственного, в случае возникших проблем, будет проще.— Как раньше происходило? Куча этапов. Деньги могут получить все сразу в первый рабочий день года, а сама потребность в этих деньгах может быть в конце года. Но это еще не самое страшное. Потом начинаешь разбираться, муниципалитет говорит: это региональные деньги. Вопросы к министерству, министерство говорит: это надо через муниципалитет — и крайнего не найдешь, — заявил глава региона.Он привел в пример волейбольный клуб «Метар»:— Частная лавочка была. Частная лавочка, куда ныряли бюджетные деньги, так сказать.К ЧИТАТЕЛЯМПрисылайте сообщения в соцсетях ВКонтакте, Facebook, Одноклассники.Также у нас есть канал на Яндекс.Дзен!Viber/WhatsApp: +7-908-0-953-953Почта: kpchel@phkp.ru