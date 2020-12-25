Крупная партия вакцины от COVID-19 поступила в Челябинскую область. На этот раз на Областной аптечный склад поступило 2700 доз вакцины «Гам-Ковид-Вак», сообщает пресс-служба регионального правительства.Это не первый транш вакцин в область. Всего регион получил 6400 доз вакцины «Гам-Ковид-Вак».— Препарат направят в больницы более 30 городов Челябинской области, — уточнили в пресс-службе правительства Челябинской области. — Сейчас региональный минздрав определяет полный перечень больниц.В первую очередь прививку делают южноуральцам из группы риска: медикам, соцработникам, учителям школ, преподавателям вузов и ссузов, полицейским.Накануне на итоговой пресс-конференции губернатор Алексей Текслер отказался прививаться от коронавируса по блату. Но пообещал, что показать пример людям, когда начнется массовая вакцинация.Напомним, ранее КП-Челябинск писала, что главному эпидемиологу региона Александру Выгоняйлову не хватило вакцины от коронавируса. Он объяснил это тем, что в очереди на прививку «есть более блатные люди».К ЧИТАТЕЛЯМПрисылайте сообщения в соцсетях ВКонтакте, Facebook, Одноклассники.Также у нас есть канал на Яндекс.Дзен!Viber/WhatsApp: +7-908-0-953-953Почта: kpchel@phkp.ru