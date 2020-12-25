В канун Нового года житель Челябинской области Евгений Легаев разбогател на 1 млн рублей, выиграл суперприз лотерее «Спортлото «5 из 36». Мужчина покупает билеты уже два года, причем старается брать их в разных местах.— Новость о том, что я стал миллионером, конечно, шокировала меня. Я сразу же поделился радостью с семьей, которая разделила мои эмоции, — рассказал Евгений Легаев.Южноуралец подчеркивает, что потратить выигрыш хочет с умом: махнуть на море или приобрести автомобиль.Новоиспеченный миллионер работает водителем-экспедитором. Свободное время проводит с женой и двумя детьми. Любит ходить в лес по грибы, а также на рыбалку.К ЧИТАТЕЛЯМПрисылайте сообщения в соцсетях ВКонтакте, Facebook, Одноклассники.Также у нас есть канал на Яндекс.Дзен!Viber/WhatsApp: +7-908-0-953-953Почта: kpchel@phkp.ru