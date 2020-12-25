Сегодня Челябинский областной суд решил оставить в СИЗО бывшего депутата Чесменского района Гургена Мурадяна, подозреваемого в растлении малолетних девочек. Адвокат просил смягчить меру пресечения и отправить своего подзащитного под домашний арест, ссылаясь на состояние здоровья Мурадяна.— Суд рассмотрел апелляционную жалобу адвоката и оставил без изменения по существу постановление Чесменского районного суда от 17 ноября 2020 года, — сообщили в пресс-службе Челябинского областного суда.Напомним, по версии следствия, в 2017 году экс-депутат имел сексуальные контакты с девочками 13-15 лет. Самому Мурадяну тогда было 56 лет. Их отношения строились добровольно, но мужчине все равно грозит уголовное наказание по статье «Развратные действия в отношении двух и более лиц».К ЧИТАТЕЛЯМПрисылайте сообщения в соцсетях ВКонтакте, Facebook, Одноклассники.Также у нас есть канал на Яндекс.Дзен!Viber/WhatsApp: +7-908-0-953-953Почта: kpchel@phkp.ru