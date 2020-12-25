В Челябинске на диком пляже озера Смолино на улице Василевского загорелся склад. Очевидцы произошедшего сняли случившееся на видео.— Внутри хранят парусники, лодки. Похоже, возгорание произошло из-за сварочных работ, хотели утеплить склад. Внутри, наверное, люди должны быть, — рассказывает за кадром автор видео.В пресс-службе МЧС по Челябинской области факт пожара подтвердили.— Горело отдельно стоящее здание склада. Применение его непонятно, но он небольшой — примерно 40 квадратных метров, — рассказал КП-Челябинск руководитель пресс-службы МЧС по Челябинской области Егор Пахомов. — По предварительным данным, там проводились ремонтные работы, в ходе которых случилось возгорание. Внутри находились три человека. Обошлось без погибших и пострадавших.Люди самостоятельно покинули помещение.К ЧИТАТЕЛЯМПрисылайте сообщения в соцсетях ВКонтакте, Facebook, Одноклассники.Также у нас есть канал на Яндекс.Дзен!Viber/WhatsApp: +7-908-0-953-953Почта: kpchel@phkp.ru