Бывший губернатор Челябинской области Борис Дубровский не смог через суд отменить назначенный ему антимонопольной службой штраф в 20 тысяч рублей за мусорный сговор. С иском об отмене постановления он обращался в Центральный районный суд.Бориса Дубровского привлекли к административной ответственности по делу об антиконкурентном соглашении на рынке перевозок твердых коммунальных отходов в сентябре. Штраф составил 20 тысяч рублей, но экс-губернатор с таким решением не согласился, и обжаловал его в суде.— Суд оставил без изменения постановление руководителя УФАС по Челябинской области, а жалобу Бориса Дубровского без удовлетворения, — сообщили в пресс-службе Центрального райсуда.Решение в законную силу не вступило и может быть обжаловано.Скандал с вывозом мусора разразился осенью 2018 года после закрытия челябинской свалки. Тогда многие подрядные организации заявили, что не будут вывозить ТКО по низкому тарифу на другие полигоны. В результате мусор с контейнерных площадок дворов перестали совсем забирать. Правительству региона пришлось даже вводить режим ЧС по этому поводу.Для решения проблемы из областного бюджета были выделены субсидии. Сумму в размере более 32 млн рублей получило ООО «Полигон ТБО». Однако УФАС посчитало, что в этом случае было нарушено антиконкуретное соглашение, потому что у фирмы не имелось выпадающих доходов при захоронении ТКО.К ЧИТАТЕЛЯМПрисылайте сообщения в соцсетях ВКонтакте, Facebook, Одноклассники.Также у нас есть канал на Яндекс.Дзен!Viber/WhatsApp: +7-908-0-953-953Почта: kpchel@phkp.ru