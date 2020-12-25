Бизнесмен из Челябинской области Виктор Рашников занял седьмое место в рейтинге Forbes. По данным журнала, за 2020 год он заработал $1,423 млрд. Состояние южноуральца на 20 декабря оценили в $10,293 млрд.Виктор Рашников владеет Магнитогорским металлургическим комбинатом, который составляет 84% от его активов— Магнитогорский металлургический комбинат входит в число крупнейших мировых производителей стали, котировки акций компании за год выросли с 40,8 рубля до 52,4 рубля за штуку, — сообщает Forbes.Всего в рейтинг вошли 10 миллиардеров, разбогатевших во время пандемии коронавируса. Их суммарный доход составил $33 млрд.Напомним, в начале пандемии Виктор Рашников выделили полмиллиарда рублей на борьбу с COVID-19 в Магнитогорске. Деньги потратили на оснащение больниц, организацию дистанционного обучения и социальную помощь малообеспеченным.К ЧИТАТЕЛЯМПрисылайте сообщения в соцсетях ВКонтакте, Facebook, Одноклассники.Также у нас есть канал на Яндекс.Дзен!Viber/WhatsApp: +7-908-0-953-953Почта: kpchel@phkp.ru