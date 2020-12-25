Губернатор Алексей Текслер присвоил бывшему министру строительства и инфраструктуры Виктору Тупикину почетное звание «Заслуженный строитель Челябинской области». Соответствующее постановление опубликовано на портале правовой информации.Ранее Виктора Тупикина уволили с поста министра, который он занимает с 2009 года. Об этом глава региона сообщил на итоговой пресс-конференции 24 декабря.Исполняющим обязанности министра строительства назначили Юлия Элбакидзе, который был заместителем Тупикина. Ранее он работал вице-мэром Магнитогорска. 17 октября Юлий Элбакидзе ушел из администрации города, а 19-го стало известно о том, что его пригласили в областной Минстрой.К ЧИТАТЕЛЯМПрисылайте сообщения в соцсетях ВКонтакте, Facebook, Одноклассники.Также у нас есть канал на Яндекс.Дзен!Viber/WhatsApp: +7-908-0-953-953Почта: kpchel@phkp.ru