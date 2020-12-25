26 декабря на Чемпионате России по фигурному катанию 2021, который проходит в Челябинске, развернется борьба за медали среди женщин. После короткой программы сохранилась интрига, так как разрыв между лидерами — Анной Щербаковой и Камилой Валиевой оказался минимальный.Расписание чемпионата России по фигурному катанию 2021 на 26 декабря (время челябинское):16.30 — 18.40 Пары, произвольная программа19.00 — 21.45 Женщины, произвольная программаПо результатам жеребьевки фаворитки чемпионата выступят во второй половине соревнований.ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕЦеремония открытия Чемпионата России по фигурному катанию 2021: зрители в фирменных масках и лошади на льду. Смотрим атмосферный фоторепортаж.Результаты после короткой программы у мужчин (подробнее).Как прошла жеребьевка стартовых номеров: фигуристки в откровенных платьях и колкие реплики Татьяны Тарасовой (фото нарядов спортсменок, от которых у вас отвиснет челюсть).Для участников и тренеров чемпионата России 2020 по фигурному катанию освободили целый отель в Челябинске (подробнее).К ЧИТАТЕЛЯМПрисылайте сообщения в соцсетях ВКонтакте, Facebook, Одноклассники.Также у нас есть канал на Яндекс.Дзен!Viber/WhatsApp: +7-908-0-953-953Почта: kpchel@phkp.ru