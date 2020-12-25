Фаворитка Чемпионата России по фигурному катанию Камила Валиева объяснила причину падения. Чемпионка мира среди юниоров, победительница юниорского финала Гран-при совершила ошибка на тройном акселе.— Была небольшая неуверенность в заходе, но на тренировках у меня этот элемент получался. Но постаралась хорошо откатать все до конца. Завтра нужно собраться и откатать более спокойно и уравновешенно, — прокомментировала свое выступление Камила.26 декабря фигуристки покажут произвольную команду.По итогам короткой программы лидирует Анна Щербакова.ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕЦеремония открытия Чемпионата России по фигурному катанию 2021: зрители в фирменных масках и лошади на льду. Смотрим атмосферный фоторепортаж.Результаты после короткой программы у мужчин (подробнее).Как прошла жеребьевка стартовых номеров: фигуристки в откровенных платьях и колкие реплики Татьяны Тарасовой (фото нарядов спортсменок, от которых у вас отвиснет челюсть).Для участников и тренеров чемпионата России 2020 по фигурному катанию освободили целый отель в Челябинске (подробнее).К ЧИТАТЕЛЯМПрисылайте сообщения в соцсетях ВКонтакте, Facebook, Одноклассники.Также у нас есть канал на Яндекс.Дзен!Viber/WhatsApp: +7-908-0-953-953Почта: kpchel@phkp.ru