В Челябинске улицы от снега убирают круглосуточно. Как сообщили в комитете дорожного хозяйства города, с 25 на 26 декабря рабочие вывезли с улиц 497,5 тонн снега.— Сегодня ночью в Челябинске снег с дорог и тротуаров убирали 60 рабочих и 140 спецмашин, — рассказали в комитете дорожного хозяйства Челябинска. — Дороги очищали механически и вручную. Работали также на остановках общественного транспорта, тротуарах и прилотковой части: чистили от снега и грязи, подсыпали опасные участки для предотвращения образования гололеда на спусках, подъемах и заездных карманов остановок общественного транспорта.В этом году в администрации Челябинска пересмотрели отношение к содержанию дорог. Порядок на улицах теперь наводят пять подрядчиков. Днем работа продолжится. По данным администраций районов, в уборке задействуют 277 дорожников и 184 спецмашин.К ЧИТАТЕЛЯМПрисылайте сообщения в соцсетях ВКонтакте, Facebook, Одноклассники.Также у нас есть канал на Яндекс.Дзен!Viber/WhatsApp: +7-908-0-953-953Почта: kpchel@phkp.ru