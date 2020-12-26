В Челябинской области за сутки зарегистрировали 316 новых случаев коронавируса. Среди зараженных — двое детей. С начала пандемии число заболевших достигло 34 591. Об этом в субботу, 26 декабря, сообщили в региональном Министерстве здравоохранения.Скончались 15 человек. У всех был диагностирован COVID-19, но непосредственно от него скончались девять пациентов. Причиной смерти остальных стали другие заболевания.От COVID-19 скончались пять мужчин (68, 78, 88 лет, 71 и 91 год) и четыре женщины (65, 70, 75 и 85 лет).К смерти остальных пациентов с коронавирусом привели хронические заболевания:— казеозная пневмония, декомпенсированное легочное сердце — мужчина, 40 лет;— сахарный диабет, постинфарктный кардиосклероз — женщина, 75 лет;— гипертоническая болезнь с преимущественным поражением сердца, хроническая сердечная недостаточность — мужчина, 71 год;— ВИЧ-инфекция, туберкулез легких — мужчина, 51 год;— сахарный диабет, ишемический инфаркт головного мозга — мужчина, 64 года;— острый панкреатит, постинфарктный кардиосклероз — мужчина, 65 лет.Больничные палаты при этом покинули 146 пациентов, а с начала пандемии число выздоровевших от коронавируса составило 21 357 человек. Под присмотром врачей остаются 11 964 зараженных.К ЧИТАТЕЛЯМПрисылайте сообщения в соцсетях ВКонтакте, Facebook, Одноклассники.Также у нас есть канал на Яндекс.Дзен!Viber/WhatsApp: +7-908-0-953-953Почта: kpchel@phkp.ru