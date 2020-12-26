В Челябинске скончалась гинеколог Светлана Скрыпкина. Причиной смерти, как сообщили коллеги врача, стал COVID-19. Женщине было 64 года.— Светлана Скрыпкина скончалась от коронавирусной инфекции, — сообщили в профсоюзе медработников Челябинской области. — Светлана Николаевна — врач от Бога, акушер-гинеколог, проработавшая более 30 лет в клинике ЮУГМУ. Ее запомнят, как профессионала своего дела, жизнерадостного, чуткого и отзывчивого человека, верного друга и терпеливого наставника.Коллектив больницы скорбит и выражает искренние соболезнования родным и близким.— 2020 год не обошел стороной и нашу семью, — написал сын Светланы Скрыпкиной Дмитрий. — Мама, Светлана Скрыпкина, умерла 24 декабря в 13:30. Прощание состоится 27 декабря в 13:30 в церкви при Успенском кладбище.В Челябинской области за сутки зарегистрировали 316 новых случаев коронавируса. Среди зараженных — двое детей. Умерли 15 человек. С начала пандемии число заболевших достигло 34 591.К ЧИТАТЕЛЯМПрисылайте сообщения в соцсетях ВКонтакте, Facebook, Одноклассники.Также у нас есть канал на Яндекс.Дзен!Viber/WhatsApp: +7-908-0-953-953Почта: kpchel@phkp.ru