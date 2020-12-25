В качестве объекта для эксперимента выбран технологический Баландинский пруд, в который сливается основная часть промышленных стоков Челябинского металлургического комбината. Для очистки водоема водоросли хлореллы «подсаживали» 11 раз на протяжении четырех месяцев.Интересно, что водоросль хлорелла выступает в роли насоса — она пропускает сквозь себя воду, забирая из нее химические вещества и перерабатывая их, а обратно выделяет полезный и качественный белок. Из интервью гендиректора НПО «Альгобиотехнология» Владимира Лухтанова Pchela.news ясно, что использование технологии биореабилитации водоемов с помощью микроводоросли позволяет уменьшить в воде концентрацию нефтепродуктов, тяжелых металлов, масел, нитритов, нитратов, фосфатов, патогенных микроорганизмов. А еще помогает увеличить уровень растворенного в воде кислорода, улучшает запах и прозрачность. Соответственно вода, которая сливается из пруда в Миасс, становится чище (частично вода идет на комбинат для повторного использования в производственном цикле, частично — сливается в реку).Будем надеяться, что совместный проект ЧМК и «Альгобиотехнологии» покажет положительный результат уже следующей весной и работа по очистке пруда будет продолжена.Напомним, 17 ноября 2020 года между Группой «Мечел» и губернатором Челябинской области было подписано соглашение по снижению воздействия на водные объекты. Помимо очистки прудов с помощью микроорганизмов, до 2024 года на комбинате запланирована целая программа мероприятий по уменьшению водных сбросов. Также в планах модернизировать систему оборотного водоснабжения цехов и увеличить использование воды в замкнутом производственном цикле. Это и еще целый ряд мер позволит снизить сброс сточных вод в реку Миасс в три раза.Новости компаний.