В Челябинской области сегодня ночью, 26 декабря, произошла смертельная авария. На дороге Кыштым-Кузнецкое женщина на иномарке врезалась в дерево на обочине и от полученных травм скончалась на месте.Сообщение от очевидцев о машине, врезавшейся в дерево, поступило на пост дежурного Кыштымского отряда поисково-спасательной службы.— Спасатели деблокировали тело погибшей и передали полиции, — сообщили в пресс-службе поисково-спасательной службы Челябинской области. — Ведется расследование происшествия.В ведомстве уточнили, что это не первый трагичный случай на этом участке. Два месяца назад на том же месте погибла молодая женщина.В поисково-спасательной службе просят автомобилистов в новогодние праздники не забывать состояние машин, уточнять прогноз погоды, и выбирать безопасный скоростной режим.К ЧИТАТЕЛЯМПрисылайте сообщения в соцсетях ВКонтакте, Facebook, Одноклассники.Также у нас есть канал на Яндекс.Дзен!Viber/WhatsApp: +7-908-0-953-953Почта: kpchel@phkp.ru