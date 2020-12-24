Сегодня, 24 декабря, губернатор Челябинской области Алексей Текслер провел итоговую пресс-конференцию и ответил на вопросы южноуральских журналистов. Городской телеграм-канал «Челябушка» составил ТОП самых важных заявлений.О политикеРотация областных чиновников продолжится, анонсирована перезагрузка в руководстве Минстроя, Минспорта и Миндора (в минувшем году сменилось около 20 человек). На выборах в Госдуму в 2021-м Алексей Текслер планирует возглавить региональный список партии «Единая Россия». Прямые выборы мэров, по его мнению, не панацея — общество к этому придет, здесь лишь вопрос зрелости.О здравоохраненииС пандемией медицина справляется — количество госпитализаций снизилось до пиковых значений октября-ноября, вскоре могут быть закрыты три ковидные базы в Еткуле, Сосновском районе и Локомотивном. Медики за работу в праздники получат повышенные выплаты, а в целом медицина — приоритет №1 и следующий год пройдет под флагом ее развития.О бизнесе и безработицеПредприятиям, попавшим под ограничения, оказана максимальная поддержка — льготы, снижение налогов, гранты, кредиты под нулевую ставку. Сохранено 170 тысяч рабочих мест. Губернатор считает важным не потерять сферу общепита и развлечений, поэтому от серьезного локдауна решено отказаться. Рынок труда живой, в наличии примерно 33 тысячи вакансий.О транспортеПроблема застарелая, особенно на фоне горящих маршруток и старых трамваев, заявил Алексей Текслер. Он пообещал прорыв в этой сфере с расчетом на федеральную поддержку. В Челябинске внедрят новую агломерационную сеть с возможностью сквозного проезда в пригороды.О мусоре (и экологии)Тема ТКО очень актуальная (отсылка к вопросу президента про нюх и свалку). На первом этапе мусорной реформы было много неточностей и теперь предстоит их исправить. Задача — сортировка 100% всех отходов (на сегодня есть только 15%). Губернатор лично разговаривает с промышленниками, от которых зависит экологическая ситуация. Система контроля, по его словам, будет усовершенствована — когда вокруг стоят датчики, обмануть уже не получится.О будущем2021 год будет сложным, но надо закатать рукава и работать, дорогу осилит идущий, сказал глава региона журналистам. Бюджет Челябинской области на 70% социально-ориентированный, правительство пошло на дефицит и заимствования, чтобы сохранить все местные проекты и обязательства перед жителями.О праздниках31 декабря в Челябинской области будет выходным, губернатор подписал соответствующее постановление и призвал южноуральцев отпраздновать в домашней обстановке.