В Челябинске заработал долгожданный центр мониторинга воздуха. Это информационно-аналитическая система, созданная в рамках национального проекта «Экология» и экологического стандарта, принятого на Южном Урале в начале декабря. Как сообщает городской телеграм-канал «Челябушка», сюда стекаются сведения с государственной, территориальной и локальной сетей наблюдений, в том числе из Росгидромета и Роспотребнадзора — а ведь до сих пор их собирали разрозненно. Власти уверяют, что отныне у жителей региона будет четкое представление о том, что творится в атмосфере. Причем данные сможет получить любой желающий.В 2021 году мониторинг расширят: в дополнение к стационарным и передвижным лабораториям в границах санитарных зон предприятий будут установлены приборы для отслеживания токсичности выбросов по шести параметрам. На старте привлекли всего лишь четыре промплощадки области («Цинковый завод», «Мечел», «ММК», «Фортум»), — добавляют авторы «Челябушки». — Маловато пока, не помешает и других подтянуть. Конечно, мониторинг еще не означает чистоты воздуха, но контроль за загрязнителями, безусловно, делает на шаг ближе к ней. Уж с датчиками-то обманывать явно будут меньше.