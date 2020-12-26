В Челябинске 60 остановок общественного транспорта оборудовали видеокамерами и системой 112. В случае драк, оставленного на лавочке подозрительного предмета и других внештатных ситуаций информация о них без участия человека поступит в единую дежурно-диспетчерскую службу, и специалист вызовет полицию.— Это не просто видеокамеры. Это интеллектуальная система наблюдения, видеоаналитика, отслеживающая нетиповые сценарии поведения людей на остановке, — объяснил вице-мэр Челябинска Олег Извеков. — Оставленный предмет, драка, размахивание руками, странное поведение. На все это система автоматически реагирует и передает сигнал диспетчеру, который в случае необходимости вызывает полицию или скорую.Функция обратной связи у тревожных кнопок тоже есть. К обратившемуся за помощью через некоторое время поступит ответ диспетчера по громкой связи. Потенциально видеокамеры, установленные на остановочных комплексах, могут фиксировать факты нарушения правил дорожного движения и отслеживать нелегальных перевозчиков.В планах, по словам Олега Извекова, научить комплексы сигнализировать о переполненных мусорных баках для оперативного наведения порядка.— Вот что такое интеллектуальная система видеонаблюдения и все, что сейчас мы будем делать в Челябинске, будет основано именно на этих современных принципах, — добавил вице-мэр.Умных безопасных остановок в Челябинске 60, но кнопками 112 оборудована половина. Их появление обошлось городскому бюджету почти в 12,8 миллиона рублей.Современные устройства, согласно проекту, установили на 17 остановках по проспекту Ленина, семь — на Свердловском проспекте, шесть — на Комсомольском проспекте. Еще в общей сложности девять — на улицах Героев Танкограда и проспекте Комарова, 13 — на улицах Воровского, Блюхера и Труда, восемь — на улицах Цвиллинга, Свободы и Кирова.К ЧИТАТЕЛЯМПрисылайте сообщения в соцсетях ВКонтакте, Facebook, Одноклассники.Также у нас есть канал на Яндекс.Дзен!Viber/WhatsApp: +7-908-0-953-953Почта: kpchel@phkp.ru