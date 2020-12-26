Команда мининформа Челябинской области подготовила для школьников обширную подборку различений на новогодние выходные. Одно из них — онлайн-зарядка с чемпионом. Ее со 2 по 10 января для детей будут проводить выдающиеся спортсмены региона.Как сообщила пресс-секретарь мининформа Ольга Новацкая, занятия будут проходить в 10:00 на сайте проекта «Дети дома». Зарядку проведут гиревик Иван Денисов, боксер Эдуард Абзалимов, легкоатлетка Евгения Зинурова, тхэквондистка Ольга Иванова, дзюдоистка Дина Гизатулина, представительницы тайского бокса Вера Негодина и бидифитнеса Татьяна Мандолина, ватерполистки «Уралочки» и баскетболисты команды «Челбаскет».Идея проекта — провести новогодние каникулы активно и безопасно. Также на платформе подготовлены бесплатные онлайн-игры, уроки рисования и другие активности, чтобы дети не заскучали.К ЧИТАТЕЛЯМПрисылайте сообщения в соцсетях ВКонтакте, Facebook, Одноклассники.Также у нас есть канал на Яндекс.Дзен!Viber/WhatsApp: +7-908-0-953-953Почта: kpchel@phkp.ru