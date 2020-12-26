В Челябинской области 31 декабря при необходимости организуют работу дежурных групп в детских садах для малышей, чьи родители в этот день работают. Об этом в субботу, 26 сегодня, сообщили в пресс-службе регионального правительства.Решение принято на заседании оперативного штаба под руководством первого заместителя губернатора Челябинской области Ирины Гехт.— Решение принималось в том числе в присутствии руководства территориального управления Роспотребнадзора и минздрава Челябинской области, — говорится в сообщении.Губернатор Челябинской области Алексей Текслер в минувший четверг объявил 31 декабря выходным днем на большой пресс-конференции по итогам года, а сегодня продлил режим ограничений из-за COVID-19 в Челябинской области до 24 января 2021 года.К ЧИТАТЕЛЯМПрисылайте сообщения в соцсетях ВКонтакте, Facebook, Одноклассники.Также у нас есть канал на Яндекс.Дзен!Viber/WhatsApp: +7-908-0-953-953Почта: kpchel@phkp.ru