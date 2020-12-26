В Челябинской области анализировать снимки компьютерной томографии (КТ) доверят искусственному интеллекту. Его возможности с августа по сентябрь тестировали на базе клиники ЮУГМУ и областной клинической больницы №3. За это время он провел более 1000 исследований, успешно выявлял признаки COVID-19, затемнения в легких, расширения аорты и другие проявления заболеваний, сообщили в пресс-службе регионального мининформа.В минздраве Челябинской области высоко оценили возможности системы, качеству и скорости работы.— Искусственный интеллект способен анализировать снимки и тем самым существенно помогать врачам в их работе, — отметил заместитель министра здравоохранения Челябинской области Александр Кузнецов. — Поэтому приняли решение внедрить данный продукт в медицинских учреждениях.Работает искусственный интеллект с обезличенными данными пациентов из медицинской системы передачи и архивации изображений PACS. Среднее время обработки снимка — три-пять минут.К ЧИТАТЕЛЯМПрисылайте сообщения в соцсетях ВКонтакте, Facebook, Одноклассники.Также у нас есть канал на Яндекс.Дзен!Viber/WhatsApp: +7-908-0-953-953Почта: kpchel@phkp.ru