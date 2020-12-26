Долги жителей Челябинской области за вывоз мусора составляют 513 миллионов рублей. Как сообщили в пресс-службе Центра коммунального сервиса, это общая сумма по лицевым счетам, оплата по которым не производилась более трех месяцев. Основная часть — неплатежи от людей.— По данным на конец осени, компании не доплатили регоператору 39 миллионов рублей, еще 474 миллиона — долги населения, — уточнили в пресс-службе ЦКС.Лучше решить вопрос в досудебном порядке и встретить Новый год без долгов. В ЦКС просят не затягивать оплату счетов, ведь от этого напрямую зависит обновление коммунальной инфраструктуры.Узнать сумму долга можно на сайте регоператора. Для этого необходимо воспользоваться специальной кнопкой «Проверить начисления» в правом углу главной страницы портала.К ЧИТАТЕЛЯМПрисылайте сообщения в соцсетях ВКонтакте, Facebook, Одноклассники.Также у нас есть канал на Яндекс.Дзен!Viber/WhatsApp: +7-908-0-953-953Почта: kpchel@phkp.ru