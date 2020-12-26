Челябинский «Трактор» сегодня, 26 декабря, в упорном матче на выезде проиграл китайскому клубу «Куньлунь Ред Стар». Противостояние закончилось со счетом 4:3 (2:0, 0:2, 2:1). В составе черно-белых отличились Лукаш Седлак, Виталий Кравцов и Лоурен Пилут.В первом периоде подопечные Анвара Гатиятулина пропустили две шайбы. Шайбы черно-белые пропустили на пятой минуте стартового отрезка встречи в равенстве с разницей в 23 секунды. Отличились игроки китайского клуба Вячеслав Лещенко и Паркер Фу — 2:0.«Трактор» реабилитировался и сравнял счет во втором периоде. На 33 минуте противостояния за задержку соперника клюшкой на скамейке штрафников оказался Алексей Бывальцев, и черно-белые остались в меньшинстве. Но это не помешало Лукашу Седлаку через 21 секунду с передачи Томаша Гика и Ильи Карпухина распечатать ворота соперника.Сравняли счет челябинцы в равенстве: на 39 минуте шайбу забросил Виталий Кравцов — 2:2.В заключительной 20-минутке противостояния черно-белых вперед вывел Лоурен Пилут, забросив шайбу в ворота «драконов» с передачи Игоря Полыгалова и Олега Евенко — 2:3.Удаление Олега Евенко стало для «Трактора» роковым. Войтех Мозик реализовал численное преимущество «Куньлунь Ред Стар» и сравнял счет. Точку в матче поставил Антон Лазарев. 4:3 — поражение «Трактора».К ЧИТАТЕЛЯМПрисылайте сообщения в соцсетях ВКонтакте, Facebook, Одноклассники.Также у нас есть канал на Яндекс.Дзен!Viber/WhatsApp: +7-908-0-953-953Почта: kpchel@phkp.ru