Камила Валиева, завоевавшая сегодня, 26 декабря, второе место на Чемпионате России по фигурному катанию, рассказала о планах на будущее.— Я рада дебютировать на первом для себя взрослом чемпионате России. Первый раз и сразу серебряная медаль. Здорово! Сейчас все мысли уже о праздновании Нового года. Поеду в Казань. Отдохну, восстановлюсь, и снова продолжу тренировки, — поделилась Камила Валиева, подопечная Этери Тутберидзе.Чемпионат России по фигурному катанию проходит в Челябинске. 25 декабря девушки представили короткую программу, а сегодня, 26 декабря, произвольную.Все о чемпионате, мнение участников и то, что происходит в ледовой арене — читайте по ссылке.К ЧИТАТЕЛЯМПрисылайте сообщения в соцсетях ВКонтакте, Facebook, Одноклассники.Также у нас есть канал на Яндекс.Дзен!Viber/WhatsApp: +7-908-0-953-953Почта: kpchel@phkp.ru