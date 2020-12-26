Бронзовый призер чемпионата России по фигурному катанию 2021 в Челябинске Александра Трусова прокомментировала свое выступление на пресс-конференции.— Я не помню, чтобы чисто прыгала сразу два четверных в одной программе. Буду стараться выполнять больше и чище. Но пока это мой максимум. Евгений Викторович (Плющенко, — Прим. ред.) настоял на том, чтобы я обязательно пробовала четверные прыжки в произвольной программе. Хорошо, что все получилось.Как уже сообщала «Комсомольская правда-Челябинск», после короткой программы Трусова не смогла набрать высокие баллы, а после произвольной вышла в тройку лидеров. На лед болельщики бросили ей большого плюшевого медведя в знак поддержки.Все о Чемпионате России по фигурному катанию 2021 в Челябинске — читайте по ссылке. Больше фото смотрите в соцсетях КП-Челябинск.К ЧИТАТЕЛЯМПрисылайте сообщения в соцсетях ВКонтакте, Facebook, Одноклассники.Также у нас есть канал на Яндекс.Дзен!Viber/WhatsApp: +7-908-0-953-953Почта: kpchel@phkp.ru