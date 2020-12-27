Серьезное ЧП произошло в городе Карталы Челябинской области. Из-за аварии на теплотрассе без отопления остались больше 7 тысяч жителей города, шесть садиков, школа и больница. Устранить повреждения удалось только к полуночи, больницу все это время отапливали обогревателями.Как сообщили в ГУ МЧС по Челябинской области, 26 декабря в 19:10 поступила информация об аварии в котельной Карталов. Из-за скачка электричества произошел гидравлический удар — оказались повреждены две трубы, которые шли от насосов до котлов. Два основных котла были выведены из строя, а при подключении двух резервных — обнаружились новые прорывы на теплотрассе.— Без теплоснабжения осталось 106 многоквартирных жилых домов с количеством проживающих 7300 человек и 9 социально-значимых объектов: одна больница, в которой находится 66 человек (20 персонала и 46 больных), шесть детских садов и две школы, — сообщили в ГУ МЧС по Челябинской области.Часть пациентов отправили на амбулаторное лечение, в здании больницы остался 61 человек — для них в 14 палатах поставили 22 обогревателя, чтобы температура не опускалась ниже 19 градусов— Авария на теплотрассе центральной котельной оказалась серьезнее. После устранения одного порыва и запуска котельной, были обнаружены еще несколько порывов, — сообщили позже в мэрии. — В настоящее время работают все бригады над устранением порывов. Глава района находится на аварийных участках. Губернатор области проинформирован о чрезвычайной ситуации.Около полуночи власти сообщили, что котельная запущена, давление в теплотрассе стабильное, прорывов больше не обнаружено и температура постепенно повышается.Сегодня, 27 декабря, продолжают ремонт на теплотрассе, для чего перекрыли часть дороги.К ЧИТАТЕЛЯМПрисылайте сообщения в соцсетях ВКонтакте, Facebook, Одноклассники.Также у нас есть канал на Яндекс.Дзен!Viber/WhatsApp: +7-908-0-953-953Почта: kpchel@phkp.ru