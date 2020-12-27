За прошедшие сутки в Челябинской области подтвердился коронавирус у еще 311 человек, один из них — школьник. С начала пандемии в регионе заразились 34 902 человека. Скончались 14 человек с COVID-19. Публикуем свежие данные Минздрава.За прошедшие сутки выписаны 89 человек. Всего 21 446 пациентов побороли болезнь. Умерли 14 человек. Девять из них от коронавируса: женщина 64 лет и восемь мужчин (58, 67, 78, 67, 84, 80, 77, 60 лет).От других причин скончались четыре пациента с коронавирусом:— женщина, 81 год — сахарный диабет, гипертоническая болезнь с преимущественным поражением сердца;— женщина 82 лет, инфаркт, гипертоническая болезнь с преимущественным поражением сердца;— женщина 69 лет, атеросклеротический кардиосклероз, гипертоническая болезнь;— мужчина 60 лет, алкогольный цирроз печени, атеросклероз коронарных артерий;— мужчина 83 года, пневмосклероз, атеросклероз аорты, коронарных артерий.К ЧИТАТЕЛЯМПрисылайте сообщения в соцсетях ВКонтакте, Facebook, Одноклассники.Также у нас есть канал на Яндекс.Дзен!Viber/WhatsApp: +7-908-0-953-953Почта: kpchel@phkp.ru