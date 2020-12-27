В Магнитогорске Челябинской области 9 декабря вышла из дома и не вернулась мать двоих детей Светлана Жданова. «Легион-СПАС» объявили о поиске уже 11 декабря. Но до сих пор никакой информации о женщине нет.— 9 декабря 2020 в 23:00 Светлана Жданова в 23:00 ушла из дома по адресу Ленина, 80 и с тех пор о ее местонахождении неизвестно, — говорится в ориентировке. — Рост 160-165 мс, среднего телосложения, зелено-карие глаза, волосы светлые. Предположительно была одета в черные куртку, шапку с помпоном, штаны и угги.Соседи под постом о поиске женщины пишут, что у женщины двое детей — Артем и Лиза. Мальчика забрал отец.— Девочка дома все время плачет. У нее есть мальчик, приходит, успокаивает ее, — пишет соседка семьи Инна. — Бабушка и дедушка живут в соседнем подъезде.В обсуждениях также пишут, что Светлана Жданова ушла без телефона, не взяла машину. 13 декабря в «Легион-СПАС» сообщили, что обрабатывают информацию по поступающим звонкам с полицией. Волонтеры к поиску не привлекались.В ГУ МВД по Челябинской области сообщили, что информация передана в Следственный комитет, возбуждено уголовное дело. В СКР по Челябинской области обещали прокомментировать информацию в понедельник, 28 декабря.К ЧИТАТЕЛЯМПрисылайте сообщения в соцсетях ВКонтакте, Facebook, Одноклассники.Также у нас есть канал на Яндекс.Дзен!Viber/WhatsApp: +7-908-0-953-953Почта: kpchel@phkp.ru