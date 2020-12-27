Прокуратура Челябинска недовольна ремонтом дорог и обустройством тротуаров, которые должны были стать доступными для инвалидов.— Подрядчиком по контрактам работы устройству покрытий из тротуарной плитки (тактильной) выполнены с нарушением требований ГОСТ. Также отсутствует занижение бортового камня относительно проезжей части (не доведено до нормативных требований). Комитетом дорожного хозяйства города Челябинска надлежащий контроль за объемом и сроками выполнения работ не выполняется, — сообщает старший помощник прокурора города Челябинска Надежда Миронова.Представление по выявленным нарушениями вынесено главе Челябинска Наталье Котовой. Их устранение находится на контроле в прокуратуре города.К ЧИТАТЕЛЯМПрисылайте сообщения в соцсетях ВКонтакте, Facebook, Одноклассники.Также у нас есть канал на Яндекс.Дзен!Viber/WhatsApp: +7-908-0-953-953Почта: kpchel@phkp.ru