В Карталах Челябинской области полностью устранили последствия аварии на теплотрассе, которая оставила без отопления больше 7000 человек.— По информации комиссии по чрезвычайной ситуации, начинается поэтапное подключение оставшихся домов, — сообщили в мэрии Карталов.В правительстве региона уточнили, что авария полностью устранена.Напомним, вчера, 26 декабря, в 19:10 из-за скачка электричества произошел гидравлический удар — оказались повреждены две трубы, которые шли от насосов до котлов. Два основных котла были выведены из строя, а при подключении двух резервных — обнаружились новые прорывы на теплотрассе. Без теплоснабжения осталось 106 многоквартирных жилых домов с количеством проживающих 7300 человек и 9 социально-значимых объектов: одна больница, в которой находится 66 человек (20 персонала и 46 больных), шесть детских садов и две школы.Около полуночи власти сообщили, что котельная запущена, давление в теплотрассе стабильное, прорывов больше не обнаружено и температура постепенно повышается. В воскресенье с утра заканчивали ремонт, чтобы подать тепло в оставшиеся 12 домов.К ЧИТАТЕЛЯМПрисылайте сообщения в соцсетях ВКонтакте, Facebook, Одноклассники.Также у нас есть канал на Яндекс.Дзен!Viber/WhatsApp: +7-908-0-953-953Почта: kpchel@phkp.ru