Южноуральцы стали чаще покупать подержанные китайские машины. Доля «китайцев» в продажах растет с каждым месяцем, подсчитали эксперты «Авито Авто». Они же составили топ-5 самых популярных автомобилей этой категории.— В третьем квартале доля автомобилей китайских марок в продажах в Челябинской области составила 2,38%, а в четвертом квартале выросла до 2,75%, — сообщают эксперты, добавляя, что по сравнению с пошлым годом эта цифра также увеличилась. — Причина в сравнительно низкой цене. В регионе такие машины с пробегом стоят в среднем 220 000 рублей.Топ-5 популярных китайских автомобильных брендов на вторичном авторынке Челябинской области:1. Chery, средняя стоимость автомобилей в четвертом квартале 2020 года — 170 000 рублей.2. LIFAN, 310 000 рублей.3. Geely, 198 000 рублей.4. Great Wall, 448 000 рублей.5. FAW, 175 000 рублей.К ЧИТАТЕЛЯМПрисылайте сообщения в соцсетях ВКонтакте, Facebook, Одноклассники.Также у нас есть канал на Яндекс.Дзен!Viber/WhatsApp: +7-908-0-953-953Почта: kpchel@phkp.ru