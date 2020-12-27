В Челябинске закончен ремонт исторического здания кинотеатра имени Пушкина. Об этом сообщает управление культуры Челябинска.— Завершен ремонт фасада и кровли, вход в театр теперь с главного входа, со стороны ул. Пушкина, — уточнили в Управлении.Напомним, «Кинотеатра имени Пушкина» давно делит кров с театром «Манекен». На ремонт культурно-исторического объекта летом 2019 выделили 55 млн рублей. В конце ноября антимонопольная служба приостановила закупку на художественное освещение «Кинотеатра имени Пушкина» на 13,6 млн рублей.До 28 декабря на ремонт закрыт кинотеатр «Знамя». Там проводится ремонт зрительного зала, будет обновляться полностью звуковая обшивка стен и потолка, меняться покрытие пола, убираться сцена, устанавливаться новые кресла.— Количество мест в кинозале уменьшится, но добавляется четыре сдвоенных vip-дивана, — говорится на сайте кинотеатра. — Так же будут отремонтированы туалетные комнаты.В 2021 году начнется ремонт фасада челябинского цирка. Уже известно, как он преобразится. Цвета, как сообщили в управлении культуры города, останутся прежними, но облик фасадов станет современнее.К ЧИТАТЕЛЯМПрисылайте сообщения в соцсетях ВКонтакте, Facebook, Одноклассники.Также у нас есть канал на Яндекс.Дзен!Viber/WhatsApp: +7-908-0-953-953Почта: kpchel@phkp.ru